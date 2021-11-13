В мусорном контейнере в Москве нашли замерзшего до смерти питона

В мусорном контейнере на западе Москвы нашли замерзшего до смерти питона. Каким образом животное там появилось, неизвестно. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что питона, который практически не двигался, на 6-й улице Лазенки обнаружили дворник и курьер. Они положили змею в пакет и вызвали спасателей. Однако к моменту их приезда животное уже было мертво. Предположительно, питон скончался от обморожения.

Ранее собака, летевшая на борту самолета, следовавшего из Мирного в Москву, умерла сразу после прибытия от гипоксии мозга.