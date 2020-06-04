В направлявшемся в Москву автобусе нашли львенка

В рейсовом автобусе, направлявшемся из Махачкалы в Москву, нашли маленького львенка, которого незаконно хотели провезти в деревянном ящике. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «Российская газета».

Автобус остановили на трассе в Волгограде. Во время проверки в багажном отсеке правоохранители вскрыли ящик, хозяина которого так и не смогли найти среди пассажиров. В нем оказалось маленькое и истощенное животное. Выяснилось, что животное перевозили без каких-либо документов.

По словам водителя, неизвестные попросили его отвезти посылку в Москву. Он отметил, что не знал о содержимом коробки.

После ветеринарного осмотра львенка временно отправили в волгоградский кинологический центр. В настоящий момент жизни животного ничего не угрожает. Кроме того, дрессировщик забайкальского цирка Виталий Довгалюк помог выбрать правильное питание льву, чтобы восстановление прошло как можно комфортнее и быстрее.

В апреле прошлого года в сети появилась фотография москвича, который вышел на улицу со львенком на поводке. В комментариях хозяина животного быстро окрестили понторезом. «Ужас, просто ужас, такие опасные животные по Москве гуляют, так еще и со львенком на поводке», — посетовали пользователи.

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