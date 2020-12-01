В небе над Москвой пролетят сотни метеоров

Сотни метеоров пролетят в небе над Москвой 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Звездопад из созвездия Близнецы — максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. Видимость ночью благоприятная — Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе», — уточняется в сообщении.

В тот же день в 19:13 по московскому времени произойдет затмение Солнца с максимальной фазой. Полная фаза затмения, по данным специалистов, продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии).

Кроме того, в декабре наступит астрономическая зима, произойдет сближение Юпитера и Сатурна и ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица, заключили в планетарии.

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