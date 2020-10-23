В небе над Москвой заметили свечение

В Текстильщиках заметили свечение в небе, похожее на неопознанные летающие объекты (НЛО). Видео опубликовано в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

На кадрах видно множество точек в небе, напоминающих созвездие. Авторы ролика предположили, что это могут быть квадрокоптеры.

В комментариях под публикацией пользователи начали шутить об инопланетном происхождении объектов. «Не показывайте РЕН ТВ», — написал один из комментаторов.

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