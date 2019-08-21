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В небе под Москвой заметили вертолеты

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Кадр: телеграм-канал «Московские новости»

В небе над подмосковными Люберцами пролетела группа из нескольких вертолетов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

Отмечается, что вертолеты пролетели в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону (МАКС) 2019 года, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

В ноябре 2018 года в сети появилось видео, на котором запечатлены два вертолета Ми-8, взлетавшие с площадки на территории Кремля. К одному из них была привязана сетка со стоящими в ней вооруженными людьми. Позднее стало известно, что таким образом проходили учения Федеральной службы охраны.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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