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В новогодние праздники парковки в Москве сделают бесплатными

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Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января в связи с новогодними праздниками. Об этом говорится на сайте мэра Москвы в понедельник, 9 декабря.

Уточняется, что машину можно будет оставить на любой улице, если она включена в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать в обычном режиме.

Кроме того, в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре Москвы будет перекрыто автомобильное движение с 28 декабря по 6 января. Власти города призвали водителей заранее планировать свой маршрут, так как пешеходными станут участки Тверской и Моховой улиц, а также улицы Охотный Ряд и Театральный проезд. Кроме того, транспортное движение прекратится по Брюсову, Глинищевскому, Газетному, Малому Гнездниковскому и Никитскому переулкам. Парковки в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках будут ограничены уже с 25 декабря.

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