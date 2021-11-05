В Новой Москве четверо мужчин напали на россиянина с маленьким ребенком

Пострадавший пытался остановить драку, говоря о том, что он с маленьким ребенком, однако агрессивно настроенные хулиганы не слушали мужчину и нападали все вместе на одного. Очевидец, снявший драку на камеру, отмечает, что мужчина предлагал своим обидчикам сразиться один на один, но те отказались.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как в какой-то момент ребенок, которому на вид около четырех-пяти лет, испугавшись, убегает в противоположную сторону. По данным администрации канала, новая встреча кавказцев может произойти вечером в пятницу, 5 ноября, на том же месте.

Ранее в центре Москвы напали на гражданина ЮАР и выбили ему зубы.