В Новой Москве полиция занялась делом о пропавшей с деревьев коре

Полиция Новой Москвы начала разыскивать пропавшую с полутора тысяч деревьев кору. Таинственное исчезновение заметила 37-летняя жительница поселения Вороновское Ольга Змиенко, пишет Telegram-канал Mash.

Россиянка работала инженером-экологом в санатории Минэкономразвития, поэтому первая обратила внимание на отсутствие коры у деревьев. Впоследствии выяснилось, что кору сняли с более чем полутора тысяч деревьев.

Змиенко написала заявление в полицию. В настоящее время злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.

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