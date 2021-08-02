В Новой Москве пьяные подростки на машине сбили мужчину

В Новой Москве машина сбила пешехода в ночь на понедельник, 2 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло в деревне Яковлевское. Нетрезвые подростки в отечественном легковом автомобиле сбили мужчину и скрылись с места аварии. Пострадавшего госпитализировали. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее три человека сгорели заживо в результате ДТП на Тураевском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 29 июля. Водитель BMW не справился с управлением и съехал с трассы, после чего автомобиль загорелся. Машину обнаружили только утром.