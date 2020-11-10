Сегодня в 19:39
В Новой Москве школьница из ревности ударила ножом бывшего возлюбленного
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В поселке Десеновское в Новой Москве 16-летняя школьница ударила ножом 18-летнего бывшего возлюбленного, приревновав его. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что инцидент произошел ночью в 1:40, когда несколько подростков собрались в подъезде одного из домов. В ходе ссоры девушка дважды нанесла удары молодому человеку в область груди.
По данным издания, пара недавно рассталась. В настоящее время пострадавший в больнице. О его состоянии не сообщается.
Подозреваемую задержали в городе Троицк спустя несколько часов. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!