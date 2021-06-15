В Новой Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин россиянина

В поселке Кокошкино в Новой Москве задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.

В настоящий момент нахождение подозреваемого установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления.

Ранее следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино, чьи тела нашли после пожара. Утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в Кокошкино после тушения пожара были найдены тела неустановленных лиц со множеством колото-резаных ран.

Ранее сотрудники полиции в Москве задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве посетителя ночного клуба в 2003 году. В марте 2004-го ему было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.

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