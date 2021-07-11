В Новой Москве зафиксировали массовую гибель птиц

Жители Новомосковского округа обратили внимание на массовую гибель птиц в районе отрезка дороги от станции метро «Прокшино» до деревни Летово. По информации группы «Город Московский» пернатые гибнут из-за недавно установленных шумоподавляющих щитов.

«Там везде поставили шумоподавляющие щиты с прозрачными панелями. Птицы не видят стекло и врезаются в него», — говорится в сообщении. Местные жители предложили решение данной проблемы: наклеить трафареты с изображением хищных птиц на стекло, что поможет отпугнуть мелких пернатых от щитов и сохранит им жизнь.

«Каталась на велосипеде до Марьино, осталась под большим впечатлением. Птицы стаями врезаются и гибнут. Единственное спасение для птиц — матовые стекла», «Прошлым летом тоже самое было и вдоль дороги от Филатова до Филимонок», — отмечают в комментариях пользователи.