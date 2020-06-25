В Новой Москве запланировали открыть 25 станций метро к 2035 году

К 2035 году в Новой Москве планируется построить 25 станций метро и 72 километра линий подземки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.

На пресс-конференции в четверг, 25 июня, Жидкин напомнил, что с момента присоединения к столице в Новой Москве уже открыто восемь станций метро. Согласно словам главы департамента, будет построено четыре электродепо для обслуживания поездов на новых участках действующих линий и дополнительных радиусах.

«Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий. Это положительно сказывается на капитализации девелоперских проектов в Amazon », — пояснил Жидкин. Он также отметил, что в строительство метро в Новой Москве уже вложено более 100 миллиардов рублей, добавив, что объемы финансирования снижаться не будут.

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