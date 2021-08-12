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В Новой Москве женщина погибла в горящем доме
Фото: Pixabay
Жительница Новой Москвы погибла при пожаре в доме, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, пожар произошел в поселении Михайлово-Ярцевском. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. По его словам, на дом было совершено нападение.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте пожара работают экстренные службы.
Ранее в августе на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома на юго-западе столицы.
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