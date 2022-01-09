В одном из московских дворов заметили обнаженную снежную Венеру

Россиянка Вера Куликова вместе с друзьями слепила из снега копию скульптуру обнаженной Венеры Милосской. Об этом написал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Копию знаменитого изваяния заметили в одном из московских дворов. «Раз в год, в ночь с 31-го декабря на 8 января, мы с друзьями… Лепим бабу! Оцените нашу новую новогоднюю Венеру. Собственного производства, стоит заметить без ложной скромности», — прокомментировала собственное творчество Куликова.

Снежная скульптура восхитила пользователей сети. «Такие таланты пропадают», «Шедеврально!» — прокомментировали увиденное россияне. Кто-то с юмором отметил, что мужчины района специально будут приходить к Венере по ночам, чтобы получить эстетическое наслаждение.

Ранее россияне увидели сексуальный подтекст в скульптуре танцующих балерины и солдата. Композицию установили в одной из районов Москвы.