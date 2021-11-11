В оперштабе рассказали о введении обязательных QR-кодов в транспорте и магазинах

Обязательные QR-коды могут ввести в кафе, магазинах и транспорте. О подготовке подобных законопроектов рассказал оперштаб России, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что инициативы прорабатываются совместно с профильными ведомствами. Об их внесении в Госдуму журналистам сообщат дополнительно.

Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что новая мера с обязательными QR-кодами будет действовать до июня 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о совершенствовании системы QR-кодов в столице. Глава города подчеркнул, что власти продолжают следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и учитывать текущие показатели.