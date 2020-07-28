В парке Горького отказались от празднования Дня ВДВ

В 2020 году в московском парке Горького не планируют проводить традиционные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Отмечается, что этот год стал юбилейным для ВДВ, так как войскам исполняется 90 лет. «Праздничной программы и тематического оформления ко Дню ВДВ 2 августа в парке Горького не планируется. Ограничений для посетителей на вход никогда ранее не вводилось и не будет вводиться в этом году», — рассказали представители столичного парка.

Традиция отмечать праздник в парке Горького берет свое начало с 90-х годов: в День ВДВ здесь проводилось спортивное десантирование. Несмотря на то, что в 1997 году полеты над столицей запретили, традиция праздновать этот день в парке сохранилась. С 2011 года парк ежегодно украшали, а для представителей ВДВ готовили угощения и праздничную программу.

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