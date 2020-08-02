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В Парке Горького подрались десантники и росгвардейцы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В московском Парке Горького между десантниками и росгвардейцами завязалась драка. Об этом сообщает RT.
В Росгвардии рассказали, что военнослужащие во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. В настоящий момент устанавливаются личности зачинщиков конфликта.
По предварительным данным, четверо участников драки были задержаны, однако позже их отпустили. В настоящий момент известно об одном пострадавшем солдате-срочнике Росгвардии.
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