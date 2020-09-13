В павильоне ВДНХ во время реставрации обнаружили скрытый горельеф

В павильоне № 64 «Оптика» на ВДНХ специалисты во время реставрации обнаружили горельеф «Праздничный Ленинград», который скрывался за фальшстеной. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Горельеф оказался в хорошем состоянии. Прототип композиции с изображением шествия на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала размещен в Санкт-Петербурге, на станции метро «Нарвская». Работу создали известные скульпторы Григорий Косов, Василий Стамов, Александр Овсянников и Алексей Тимченко.

При этом горельеф к 1954 году видоизменили — вместо изображения вождя в московском павильоне появились двое рабочих, а в ленинградском метро — человек со знаменем с надписью «Слава труду!»

Павильон № 64 «Оптика» построен в 1939 году и относится к объектам культурного наследия. С 2015 по 2017 год здание использовалось как площадка для художественных экспозиций. К началу 2022 года там создадут выставочное пространство ОАО «РЖД».

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