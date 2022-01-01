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В первый день нового года москвичам пообещали оттепель

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В первый день нового года москвичам пообещали оттепель
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В первый день нового года, 1 января, москвичам пообещали кратковременную оттепель. О повышении температуры сообщил Гидрометцентр.

Потепление придет в столицу из-за циклона. Однако синоптики сообщили, что после этого в Москве вновь наступит похолодание. «Колебания температуры продолжатся без достижения нулевой отметки», — пояснили в Гидрометцентре.

Днем горожан ожидает облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололед. Температура в Москве будет колебаться от одного градуса ниже нуля до одного градуса тепла. В области столбики термометров покажут от минус четырех до плюс одного градуса.

В воскресенье, 2 января, дневная температура в Москве опустится от восьми до шести градусов мороза, в области — от минус десяти до минус пяти. Ожидается гололедица.

Ранее синоптики рассказали, что в Москву и в Подмосковье в первый день 2022 года придет мокрый снег.

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