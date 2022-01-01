В подарок соседям на Новый год россиянка заменила почтовые ящики в подъезде

Жительница дома на улице Бахрушина в Москве поменяла почтовые ящики в подъезде за свой счет, сделав соседям новогодний подарок. Россиянка рассказала об этом в Facebook-группе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» и вдохновила пользователей сети на подобные поступки.

Москвичка отметила, что с новыми ящиками подъезд стал выглядеть лучше. «Прошлые, мне кажется, еще в 33-м году прошлого века почту хранили», — предположила она. Россиянка сообщила, что теперь планирует поменять подъездную дверь и домофон. «Следующий капитальный ремонт в доме по плану будет только в 2043 году. Не все плательщики взносов до этого времени могут дожить!» — подчеркнула она, после чего поздравила всех участников интернет-сообщества с наступающим новым годом и призвала их творить добро.

«Вы такая молодец! Счастья в новом году!», «Вы молодец, а коммунальщики — нет!», «Молодцы вы, чего не скажешь про тех, кто должен за это нести ответственность, и за тех, кто должен их к этой ответственности призывать», — написали в комментариях. Одна из пользовательниц отметила, что тоже теперь хочет поменять ящики в своем подъезде, так как во время капремонта им повесили «ужас ужасный». «Хороший пример необычайно заразителен», — подчеркнула она.

Кто-то из юзеров отметил, что ящиков, от которых избавилась автор поста, очень жаль. Ведь они были винтажными, что сейчас представляет особую ценность. Увидевшая публикацию сотрудница «Мосфильма» написала, что, если бы знала о планах россиянки, обязательно приехала бы и забрала старые ящики. Они пригодились бы для создания декораций в кино.

Ранее россиянин поделился загадочной историей окна в подъезде.