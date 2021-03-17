В Подмосковье 13-летний школьник покончил с собой после ссоры с матерью

В Подмосковье 13-летний покончил с собой после того, как у него с матерью произошла ссора. Об этом рассказала «Интерфаксу» представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

«17 марта в квартире дома в городском округе Балашиха было обнаружено тело 13-летнего подростка», — сказала она.

По словам собеседницы агентства, в ходе проверки по данному факту будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению своих родительских обязанностей.

Источник агентства пояснил, что школьника отругала мать за плохую плохую учебу и увлечение компьютерными играми. «Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье “доведение до самоубийства“», — сказал он.

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