В Подмосковье больной волк вышел к людям

В подмосковном Одинцово зоозащитники взяли под опеку больного волка. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Ослабленное животное вышло к людям в поселке Малые Вяземы.

Зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин рассказал, что сотрудники территориального ветуправления аккуратно отловили зверя и направили на лечение.

Заверив, что животному ничего не угрожает, он отметил, что приютивший волка благотворительный фонд защиты животных «Гав» планирует оставить его у себя, так как в дикой природе ему может грозить опасность. «Волк на территории Подмосковья относится к охотничьим ресурсам, которые находятся в ведении министерства сельского хозяйства. Наши коллеги также обратились к нам, и совместно мы согласовали пребывание животного в приюте», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сугробы в Москве достигли 37 сантиметров после снегопада. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заверил, что после оттепелей на следующей неделе они растают до 25 сантиметров.

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