В Подмосковье брат зарезал беременную сестру за жизнь «не по правилам»

В подмосковных Котельниках брат жестоко зарезал свою беременную сестру на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot в четверг, 18 марта.

Отмечается, что 43-летний Мунир А. жил в Туле, а его 40-летняя сестра Лейла А. — в Котельниках, куда он к ней и приехал. Женщина недавно развелась с мужем, что не понравилось ее брату. Мужчина посчитал, что она живет «не по правилам», меняя мужчин.

Telegram-канал «112» разместил запись нападения с камер видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, что Мунир подбегает к Лейле сзади и носит ей несколько ножевых ранений. В это время проходивший мимо курьер пугается и убегает. После совершения преступления Мунир убегает вслед за ним. Женщина скончалась на месте.

В настоящее время злоумышленник уже задержан.

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