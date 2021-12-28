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В Подмосковье девочка попала под поезд и лишилась ног

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В Подмосковье девочка попала под поезд и лишилась ног
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В подмосковном Сергиевом-Посаде 14-летняя девочка попала под поезд и лишилась ног. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на родственницу пострадавшей.

По имеющимся данным, несколько подростков переходили железную дорогу в неположенном месте, одну из них сбил поезд. Теперь девочка находится в реанимации больницы города Пушкино. Ее ноги спасти не удалось, врачи ампутировали их до коленей.

«Удар был в грудь, поэтому с легкими тоже проблема, откачивали воздух. Она в сознании, но пока ничего не понимает. Врачи оценивают состояние как тяжелое. Скоро ее переведут в больницу Люберец», — рассказала тетя юной жительницы Подмосковья.

Ранее в Подмосковье безбилетник попал под поезд и погиб.

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