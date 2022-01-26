В Подмосковье дочь убила пожилого отца и оставила тело под лестницей в подъезде

В подмосковных Люберцах дочь убила пожилого отца и оставила его тело под лестницей в подъезде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, труп 74-летнего пенсионера был замотан в простыню, а на голове обнаружили множественные следы от ударов. Выяснилось, что с мужчиной расправилась его дочь, которая жила с ним в одной квартире.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, она призналась в совершенном убийстве.

Ранее россиянка убила десятимесячную дочь и закопала тело в лесу.