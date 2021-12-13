В Подмосковье двух рыбаков на оторвавшейся льдине унесло течением
В Подмосковье, вблизи села Темпы Талдомского округа чуть не утонули двое рыбаков. Об этом сообщил Telegram-канал «Талдом. Новости».
Утром в понедельник, 13 декабря, диспетчеры службы 112 получили экстренное сообщение: двоих любителей зимней рыбалки на канале имени Москвы унесло течением на оторвавшейся льдине. На место происшествия выехали специалисты отдела ГО и ЧС администрации округа, поисково-спасательный отряд, а также руководитель территориального отделения Темповое.
Была проведена спасательная операция с участием восьми человек и трех единиц техники. Рыбаков спасли, в настоящий момент их жизням ничего не угрожает.
Ранее рыболов со стажем из Москвы дал советы новичкам. По его словам, чтобы стать рыбаком, достаточно всего лишь желания и наличия свободного времени.