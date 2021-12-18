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В Подмосковье инспекторы ДПС вынесли куриц из горящего дома и попали на видео

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В Подмосковье инспекторы ДПС вынесли куриц из горящего дома и попали на видео
Кадр: телеграм-канал «Baza»

Момент спасения куриц из горящего дома в Подмосковье попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным источника, инспекторам ДПС, которые оказались на месте происшествия раньше пожарных, удалось вынести всех пернатых из горящего здания. Сначала правоохранители вынесли из дома газовые баллоны и вытолкали автомобиль, чтобы освободить проезд для спасателей, после чего побежали за курицами, чтобы перенести их в безопасное место.

Ранее сотрудники МЧС спасли из горящего дома на улице Артухиной десять человек. Они проникли в квартиру, где наблюдалась высокая температура и плотное задымление. Из пожара вывели всех людей, однако один из жильцов дома все же пострадал.

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