В Подмосковье инспекторы ДПС вынесли куриц из горящего дома и попали на видео

По данным источника, инспекторам ДПС, которые оказались на месте происшествия раньше пожарных, удалось вынести всех пернатых из горящего здания. Сначала правоохранители вынесли из дома газовые баллоны и вытолкали автомобиль, чтобы освободить проезд для спасателей, после чего побежали за курицами, чтобы перенести их в безопасное место.

Ранее сотрудники МЧС спасли из горящего дома на улице Артухиной десять человек. Они проникли в квартиру, где наблюдалась высокая температура и плотное задымление. Из пожара вывели всех людей, однако один из жильцов дома все же пострадал.