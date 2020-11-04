В Подмосковье из парка «Патриот» украли пистолет советского генерала Щербакова

Из военно-патриотического парка «Патриот» украли наградной пистолет, который, по предварительным данным, принадлежал генерал-полковнику и первому секретарю Московского обкома Александру Щербакову, пишет издание Baza. До недавнего времени это оружие находилось в собственности Центрального музея Вооруженных сил России.

Инцидент произошел на строящейся экспозиции «Дорога памяти». На одном из стендов там планировали разместить ордена, геральдику, фотографию, планшет и оружие, но в какой-то момент все это пропало.

После начавшегося расследования пропавшие вещи нашли, кроме наградного браунинга.

Александр Щербаков умер в ночь с 9 на 10 мая 1945 года.

«Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России, был открыт в Кубинке в июне 2015 года. В нем проходят все крупные мероприятия Минобороны — выставки военной техники, реконструкции боев и другие.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!