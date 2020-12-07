В Подмосковье избили бизнесмена и угнали у него три автомобиля

В подмосковных Люберцах трое мужчин избили 39-летнего бизнесмена и угнали у него три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Московской области.

Потерпевший заявил, что неизвестные напали на него в его офисе. Угрожая напоминающим пистолет предметом, они похитили не только машины, но и мобильный телефон предпринимателя. По предварительным данным, общая сумма причиненного материального ущерба превышает миллион рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в возрасте от 31 года до 46 лет. Выяснилось, что двое из задержанных ранее привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений. «Полицейскими в ходе следственных действий на территории промзон были обнаружены и изъяты два похищенных транспортных средства, одно из которых находилось в разукомплектованном виде», — добавила Петрова.

Люберецкий городской суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

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