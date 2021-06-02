В Подмосковье избили занявшего чужое парковочное место полицейского

В Подмосковье полицейские припарковались на служебном автомобиле у дома на улице Бурденко и вызвали этим недовольство одного из жильцов — мужчина избил сотрудника правоохранительных органов, передает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 1 июня в Химках. Автомобиль полиции припарковался во дворе, в этот момент к нему подъехал уроженец Азербайджана и начал сигналить. Майор Роман Бакиров вышел из машины и попытался объяснить, что полиция прибыла «по службе». Однако мужчина не обратил внимание на слова сотрудника правоохранительных органов и нанес ему удар по голове.

Коллеги Бакирова скрутили нападавшего и отвезли в отдел полиции. У пострадавшего майора диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб и ссадины.

В СК рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение на полицейского.

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