В Подмосковье кавказцу пришлось извиняться за своего отца на камеру
В подмосковной Балашихе молодой человек вступил в драку, защищая отца якобы от нападения со стороны местного жителя, но потом ему пришлось извиняться на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По данным источника, молодая семья с ребенком возвращались домой. Глава семейства увидел кавказца, справляющего нужду на дверь подъезда, и сделал ему замечание.
Началась словесная перепалка. Мужчина кавказской национальности обратился за помощью к сыну и своим землякам, сообщив им, что на него напали. Когда они прибыли на место случившегося, завязалась драка.
В результате мужчине, сделавшему замечание, пробили голову, предположительно, бутылкой. Сын его оппонента факт броска не отрицает, но уверяет, что попал не по голове, а по корпусу пострадавшего.
Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и медиков. Сын справлявшего нужду мужчины принес извинения за драку на камеру, сообщив, что его родитель был не прав.
Ранее четверо мужчин кавказской внешности напали на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки.