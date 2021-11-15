В Подмосковье кавказцу пришлось извиняться за своего отца на камеру

В подмосковной Балашихе молодой человек вступил в драку, защищая отца якобы от нападения со стороны местного жителя, но потом ему пришлось извиняться на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным источника, молодая семья с ребенком возвращались домой. Глава семейства увидел кавказца, справляющего нужду на дверь подъезда, и сделал ему замечание.

Началась словесная перепалка. Мужчина кавказской национальности обратился за помощью к сыну и своим землякам, сообщив им, что на него напали. Когда они прибыли на место случившегося, завязалась драка.

В результате мужчине, сделавшему замечание, пробили голову, предположительно, бутылкой. Сын его оппонента факт броска не отрицает, но уверяет, что попал не по голове, а по корпусу пострадавшего.