Сегодня в 03:25
1 мин.
В Подмосковье медведь из «Елок» зацеловал известного боксера
Кадр: телеграм-канал «Подмосковье сегодня»
Боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов, также известный как «Русская кувалда», навестил подмосковных дрессированных медведей Степана и Савву.
Первый из них, ранее снимавшийся в четвертой части новогодней киносаги «Елки», зацеловал спортсмена. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что животные также обнимали гостя и позволяли себя кормить. «Наши мишутки познакомились с новым замечательным человеком — Дмитрием Кудряшовым. Конечно, они протянули ему свои лапки для крепкого пожатия», — поделилась хозяйка питомцев, заслуженная артистка России Светлана Пантелеенко.
Ранее в Москве около Красной площади заметили снеговика в виде медведя. Необычная фигура умилила россиян.