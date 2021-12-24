В Подмосковье медведь из «Елок» зацеловал известного боксера

Отмечается, что животные также обнимали гостя и позволяли себя кормить. «Наши мишутки познакомились с новым замечательным человеком — Дмитрием Кудряшовым. Конечно, они протянули ему свои лапки для крепкого пожатия», — поделилась хозяйка питомцев, заслуженная артистка России Светлана Пантелеенко.

Ранее в Москве около Красной площади заметили снеговика в виде медведя. Необычная фигура умилила россиян.