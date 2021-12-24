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В Подмосковье медведь из «Елок» зацеловал известного боксера

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В Подмосковье медведь из «Елок» зацеловал известного боксера
Кадр: телеграм-канал «Подмосковье сегодня»

Боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов, также известный как «Русская кувалда», навестил подмосковных дрессированных медведей Степана и Савву.

Первый из них, ранее снимавшийся в четвертой части новогодней киносаги «Елки», зацеловал спортсмена. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что животные также обнимали гостя и позволяли себя кормить. «Наши мишутки познакомились с новым замечательным человеком — Дмитрием Кудряшовым. Конечно, они протянули ему свои лапки для крепкого пожатия», — поделилась хозяйка питомцев, заслуженная артистка России Светлана Пантелеенко.

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