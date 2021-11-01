В Подмосковье мужчина отвлек продавца разговором и обокрал ювелирный магазин

Ранее судимый мужчина пришел в магазин ювелирных изделий в подмосковных Химках и отвлек внимание продавца разговором, после чего незаметно украл украшений на общую сумму в два миллиона рублей. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Когда девушка за кассой потеряла бдительность, злоумышленник незаметно положил в карман дорогостоящие кольцо и колье. Вор не учел, что в помещении была установлена камера видеонаблюдения, благодаря которой правоохранителям удалось оперативно отыскать преступника. После задержания мужчина признал свою вину.

По данным агентства новостей «Москва», зайдя в магазин, злоумышленник представился курьером и заявил, что занимается доставкой украшений, передав пакет с якобы денежными средствами. Позже при задержании мужчина сознался, что похищенные украшения он продал, а денежные средства потратил на личные нужды. В отношении 48-летнего выходца из Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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