В Подмосковье мужчина прыгнул с балкона в попытке достать алкоголь

В подмосковном Серпухове мужчина прыгнул с балкона в попытке достать алкоголь. Об этом сообщает очевидцы в группе ВКонтакте «Серпухов».

По словам участников сообщества, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Родственники решили закрыть зависимого гражданина в квартире, чтобы он не смог выйти за очередной дозой алкоголя. Но мужчина все-таки сделал попытку попасть в магазин и выпрыгнул с балкона, говорится в сообщении.

Прыжок закончился неудачно и пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника.

В комментариях пользователи осудили поступок родственников мужчины и написали, что закрывать людей в квартире нельзя ни при каких обстоятельствах, а также привели примеры почему именно этого не стоит делать. «Вдруг ему станет плохо, и скорая не успеет помочь. Вдруг пожар? И не обязательно здесь, а ниже. Человек просто задохнется. Незаконное лишение свободы. Статья 127 УК РФ. От трех до пяти лет лишения свободы», — объяснили возмущенные жители.

Кто-то отнесся с юмором к данной ситуации и рассказал, что напротив его дома у мужчины была такая же проблема, но он решил ее по-своему: из окна на улицу выбросил длинную веревку, а его приятели привязали к концу тряпичную сумку с горячительными напитками. «Все целы!» — резюмировал участник сообщества.

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