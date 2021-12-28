В Подмосковье мужчина расстрелял нового бойфренда своей бывшей жены

В Подмосковье 41-летний мужчина расстрелял нового бойфренда своей бывшей жены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, экс-супруг, работающий в частном охранном предприятии, не смог смириться с уходом жены, с которой у него есть трое детей. Злоумышленник выследил женщину на железнодорожной станции и попросил ее прийти к нему домой вместе с ее новым мужчиной, чтобы якобы вызвать его на мужской разговор.

Россиянка согласилась, визит состоялся. В какой-то момент мужчины остались наедине, и, когда женщина вернулась из туалета, она увидела экс-супруга с карабином «Сайга» в руках. Бывший муж трижды выстрелил в ее нового молодого человека. Пули попали ему в бедро, руку и в бок. При этом раненый умолял не убивать его.

Затем стрелок молча поставил перед своей жертвой стакан воды, вышел из квартиры и сдался приехавшим полицейским. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее россиянка изменила мужу и обвинила любовника в изнасиловании.