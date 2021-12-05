В Подмосковье мужчина решил сократить путь до дома и утонул

В подмосковном Раменском мужчина хотел сократить путь до дома и утонул. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Накануне вечером 50-летний россиянин шел с женой из гостей. Решив срезать дорогу через пруд, он провалился под лед. Супруга попыталась ему помочь, но не успела. Мужчина погиб.

Уточняется, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее спасение провалившегося под лед в Балашихе попало на видео.