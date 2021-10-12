В Подмосковье мужчина убил знакомого из ружья и покончил с собой

Мужчина в подмосковном Пушкино выстрелил из ружья в своего знакомого, после чего покончил с собой. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, к убитому и его сожительнице в гости пришла подруга, которая является супругой совершившего убийство Юрия Троянского. Спустя несколько минут на пороге дома появился и сам злоумышленник, который несколькими выстрелами убил открывшего ему дверь 37-летнего Александра Коллегина. После мужчина с ружьем вышел во двор и покончил с собой.

По предварительным данным, Троянский приревновал свою супругу к Коллегину, в связи с чем и решился на такой шаг. Очевидцы сообщают, что мужчины уже дрались несколько дней назад: тогда Троянского забрали в отдел полиции.

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