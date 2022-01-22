В Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского

В подмосковном Домодедове 31-летний мужчина выстрелил в полицейского. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в СНТ «Ручеек» у одного из частных домов. Выстрел был произведен из пневматического оружия. У сотрудника правоохранительных органов диагностировали раны на руке и ушибы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье полковник полиции выстрелил в голову жене.