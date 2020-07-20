В Подмосковье найдена радиоактивная черника

В подмосковных Мытищах была обнаружена партия черники с превышением норматива по цезию-137. О находке специалистов государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление №2» сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более 10 килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи», — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По словам министра, загрязненная радионуклидом черника помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области было проинформировано о случившемся.

Отмечается, что проверка проводилась в рамках месячника по безопасности продукции растительного происхождения «Овощи и фрукты, ягоды, грибы — безопасный урожай», проходящего на территории Московской области.

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