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В Подмосковье наказанный воспитательницей мальчик сбежал из детского сада

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В Подмосковье наказанный воспитательницей мальчик сбежал из детского сада
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В подмосковном Дмитрове воспитательница наказала шестилетнего мальчика за то, что во время прогулки он сломал снеговика. Женщина оставила ребенка на улице одного. Вскоре дошкольник понял, что замерзает, и решил убежать домой.

Выходящий за пределы учреждения ребенок попал на камеру видеонаблюдения, записью с нее поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

Для беглеца история закончилась благополучно — он добрался до расположенного совсем рядом дома, где его встретила удивленная бабушка. А в отношении сотрудницы детского сада после заявления матери мальчика проводится проверка.

В комментариях к посту подписчики канала отметили, что таким работникам не место в образовательных учреждениях. В то же время многие вспомнили, как сами в детстве сбегали от воспитателей.

Ранее сбежавшую воспитанницу московского детдома обнаружили в Ленобласти.

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