В Подмосковье наказанный воспитательницей мальчик сбежал из детского сада

В подмосковном Дмитрове воспитательница наказала шестилетнего мальчика за то, что во время прогулки он сломал снеговика. Женщина оставила ребенка на улице одного. Вскоре дошкольник понял, что замерзает, и решил убежать домой.

Выходящий за пределы учреждения ребенок попал на камеру видеонаблюдения, записью с нее поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

Для беглеца история закончилась благополучно — он добрался до расположенного совсем рядом дома, где его встретила удивленная бабушка. А в отношении сотрудницы детского сада после заявления матери мальчика проводится проверка.