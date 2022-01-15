В Подмосковье наказанный воспитательницей мальчик сбежал из детского сада
В подмосковном Дмитрове воспитательница наказала шестилетнего мальчика за то, что во время прогулки он сломал снеговика. Женщина оставила ребенка на улице одного. Вскоре дошкольник понял, что замерзает, и решил убежать домой.
Выходящий за пределы учреждения ребенок попал на камеру видеонаблюдения, записью с нее поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
Для беглеца история закончилась благополучно — он добрался до расположенного совсем рядом дома, где его встретила удивленная бабушка. А в отношении сотрудницы детского сада после заявления матери мальчика проводится проверка.
В комментариях к посту подписчики канала отметили, что таким работникам не место в образовательных учреждениях. В то же время многие вспомнили, как сами в детстве сбегали от воспитателей.
Ранее сбежавшую воспитанницу московского детдома обнаружили в Ленобласти.