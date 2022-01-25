В Подмосковье нашли беспризорную девочку-подростка

Жительница Подмосковья нашла беспризорного ребенка в возрасте 12-14 лет на автовокзале. Девочка рассказала новой знакомой, что никогда не ходила в школу и живет без документов, пишет Telegram-канал SHOT.

На данный момент в судьбе девочки-маугли разбираются инспекторы ПДН. Подросток представилась Кристиной М. и заявила, что никогда не знала своих родителей, так как в детстве ее отдали на воспитание двум мужчинам и женщине.

По словам Кристины, люди, занимавшиеся ее воспитанием, не отдавали девочку в садик и школу, а также не делали ей паспорт. Она смогла сбежать от них около года назад и с тех пор скитается.

Ранее бездомный пообещал избить местных жителей и остался ночевать в подъезде.