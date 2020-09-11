В Подмосковье нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

В подмосковных Мытищах на месте строительства нового дома ЖК «Кит» 24 августа нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 11 сентября, рассказал «360» гендиректор «СЗ Инвест-Груп» Артем Еранов.

Уточняется, что устройство было обнаружено при разборке котлована. Руководство стройки обратилось в МВД и МЧС и приостановили работы. Сотрудники экстренных служб прибыли в течение 5-10 минут и осмотрели снаряд, заключив, что находка похожа на что-то взрывоопасное, рассказал Еранов.

«Приехали саперы, погрузили данный боеприпас в машину и накрыли саркофагом в целях безопасности», — поведал он.

Саперы провели диагностику бомбы, в результате чего стало известно, что взорваться она уже не может. Обнаруженное устройство оказалось лишь оболочкой большого взрывного устройства, однако внутри уже не было ни взрывателя, ни самого взрывчатого вещества.

Еранов заверил, что никакой угрозы жизни и здоровью граждан из соседних домов и школ нет.

В марте в московском офисе во время ремонта нашли оружие и боеприпасы. Инцидент произошел в Скатертном переулке в центре столицы. Рабочие во время снятия подоконника обнаружили под ним пистолет, глушитель и патроны.

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