В Подмосковье нашли бомбы времен Великой Отечественной войны

Недалеко от подмосковных Люберец обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авиационные бомбы нашли жители поселка Томилино, вызвавшие специалистов. На место выехали спасатели. Они откопали боеприпасы, поместили их в специальный контейнер, отвезли на полигон и уничтожили, следуя инструкции. В ведомстве уточнили, что во время операции сотрудники соблюдали технику безопасности.

Ранее снаряд временем Великой Отечественной войны обезвредили под Клином в Подмосковье. Недалеко от деревни Соголево обнаружили 45-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем. Боеприпас нашел подросток. Снаряд находился слишком близко к деревне, поэтому для обезвреживания его отвезли в безопасное место.

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