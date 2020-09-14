В Подмосковье нашли мертвого студента и зловещее сообщение

В Московской области было найдено тело студента, погибшего при загадочных обстоятельствах. Помимо этого на месте трагедии обнаружили зловещее сообщение, передает Telegram-канал Mash.

Известно, что погибшему было 19 лет, он учился на первом курсе одинцовского филиала Международного юридического института (МЮИ). Тело молодого человека, которое было подвешено на веревке, привязанной к крюкам над межкомнатной дверью, обнаружили во Власихе.

Отмечается, что предсмертной записки не было, однако в мобильном телефоне студента нашли всплывающее окно с сообщением. «Ты и 99 игроков, выживет только один», — говорилось в SMS.

Из комнаты студента были изъяты системник, телефон, тетрадь и флешки. На данный момент причину гибели выясняет полиция.

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