В Подмосковье нашли тело полицейского-кинолога

В Балашихинском городском округе Подмосковья в собачьем приюте нашли тело 39-летней Юлии (настоящее имя не раскрывается), работающей полицейским-кинологом в метрополитене Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Утром в четверг, 4 февраля, помощница по приюту приехала на место и заметила, что собаки бегают по всему участку в раздраженном состоянии. Она не смогла найти Юлию, часто приезжавшую к животным на добровольческой основе, и решила позвонить хозяйке, которая немного позже также прибыла в приют и нашла тело знакомой в одном из гаражей.

Отмечается, что на свое здоровье погибшая не жаловалась. При этом за месяц до смерти она переболела COVID-19 и несколько раз до этого теряла сознание.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Тело женщины направлено в морг для выяснения причин смерти.

Ранее в раздевалке московского художественного театра имени Чехова, расположенного в Камергерском переулке, нашли мертвого мужчину. Его тело было в сидящем положении на кушетке, как рассказали в правоохранительных органах. Причины смерти также выясняются.

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