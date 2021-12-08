В Подмосковье нашли тело солдата-срочника

Тело 19-летнего солдата нашли в подмосковной квартире в Одинцовском районе. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, смерть россиянина наступила в результате сердечной недостаточности. Молодой человек из Черкасска проходил службу в Таманской дивизии.

В командовании Западного военного округа заявили, что совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти военнослужащего.

Ранее в подвале подмосковного дома нашли связанное тело прораба.