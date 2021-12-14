В Подмосковье неизвестные похитили елку с территории школы

В комментариях отметили, что по камерам видеонаблюдения похитителя должны быстро найти. Также некоторые пользователи предположили, что кражу мог совершить человек в состоянии алкогольного опьянения.

При этом один из жителей района сообщил, что на территории данной школы вообще никогда не видел хвойных деревьев, а само здание построили недавно.

Ранее неизвестный похитил из офиса в Москве ноутбуки на полтора миллиона рублей.