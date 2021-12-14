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В Подмосковье неизвестные похитили елку с территории школы

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В Подмосковье неизвестные похитили елку с территории школы
Фото: телеграм-канал «Москва с огоньком»

В подмосковных Химках неизвестные украли елку, стоявшую возле центрального входа во дворе школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, инцидент произошел на территории учебного заведения на улице Германа Титова. Очевидец сообщил, что сотрудники школы традиционно наряжали ель под Новый год.

В комментариях отметили, что по камерам видеонаблюдения похитителя должны быстро найти. Также некоторые пользователи предположили, что кражу мог совершить человек в состоянии алкогольного опьянения.

При этом один из жителей района сообщил, что на территории данной школы вообще никогда не видел хвойных деревьев, а само здание построили недавно.

Ранее неизвестный похитил из офиса в Москве ноутбуки на полтора миллиона рублей.

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