В Подмосковье неизвестные похитили елку с территории школы
В подмосковных Химках неизвестные украли елку, стоявшую возле центрального входа во дворе школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, инцидент произошел на территории учебного заведения на улице Германа Титова. Очевидец сообщил, что сотрудники школы традиционно наряжали ель под Новый год.
В комментариях отметили, что по камерам видеонаблюдения похитителя должны быстро найти. Также некоторые пользователи предположили, что кражу мог совершить человек в состоянии алкогольного опьянения.
При этом один из жителей района сообщил, что на территории данной школы вообще никогда не видел хвойных деревьев, а само здание построили недавно.
Ранее неизвестный похитил из офиса в Москве ноутбуки на полтора миллиона рублей.