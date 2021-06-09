В Подмосковье несколько домов эвакуировали из-за угрозы взрыва на ТЭЦ

В подмосковной Лобне несколько домов эвакуировали из-за угрозы взрыва на теплоэлектроцентрали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о микрорайоне «Красная поляна». Полностью перекрыто движение по улице Текстильной, люди вынуждены добираться до своего жилья обходными путями.

На месте работают правоохранительные органы и взрывотехники, место происшествия полностью оцеплено, выставлены кордоны полиции.

Как передает РЕН ТВ, на улице был обнаружен подозрительный предмет, который собака кинологической службы распознала как взрывное устройство. Официальных комментариев от МВД и МЧС в настоящее время не поступало.

Ранее жительница Москвы попыталась сделать себе компресс и устроила взрыв в квартире. 25-летняя москвичка решила приготовить настойку для компресса на разболевшееся колено: в то время, как она начала добавлять в кастрюлю с кипятком спирт, капля жидкости попала на газовую плиту, после чего произошло воспламенение.

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