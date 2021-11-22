В Подмосковье обнаружили елку с QR-кодом

Фотография обнаруженной в подмосковных Химках «сурово» наряженной елки появилась в сети. Подписчики Telegram-канала «Москва с огоньком» высказали самые разные догадки относительно того, почему на дерево повесили только одно украшение.

Некоторые комментаторы предположили, что ель решили нарядить в минималистичном стиле. Пользователи также отметили, что выглядит это модно. «Какой год, такая и елка», — написала одна из подписчик. «Это QR-код», — заявил один из юзеров.

У россиян оказалось немало и других версий. «Как смогли, так и украсили», «Аварийное освещение в действии», «Это елка-оракул! Таким будет 2022 год!» — допустили они.

Ранее выяснилось, что москвичи начали активно скупать искусственные елки стоимостью от четырех до шести тысяч рублей.